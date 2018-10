Station Santpoort Noord wordt eerste 'Buitenpoort'

SANTPOORT-NOORD - Buitenpoorten zijn stations die aan de rand van een gemeente staan met de natuur binnen handbereik. Deze stations kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als startpunt voor een mooie wandeling. De NS en Provincie Noord-Holland willen dat recreanten vaker de trein of bus nemen.

Het station Santpoort Noord en de stationsomgeving worden dit najaar als proef aantrekkelijker ingericht om reizigers beter welkom te kunnen heten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en op de landgoederen. Met de ervaringen van Santpoort Noord kunnen ook andere stations die een toegangspoort zijn naar het landschap voor inwoners, toeristen en bezoekers uit de regio verder worden ontwikkeld als Buitenpoort.

Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven presenteert de NS de reis van morgen: nieuwe concepten laten duurzame verbetering zien in de reis van deur tot deur. In het NS What If lab Live, waar de Buitenpoorten onderdeel van uitmaken, kunnen reizigers en bezoekers de reis van morgen ervaren.