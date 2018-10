In vogelvlucht: Schermerhorn

SCHERMERHORN - Het dorpje Schermerhorn ligt in het midden van onze provincie en bestaat al sinds de elfde eeuw. Toen lag het dorp nog op het Schermereiland.

In het midden van het dorp staat de Grote Kerk. Deze werd in 1636 gebouwd en tegenwoordig is er in de kerk veel van de lokale geschiedenis te zien. Het dorp was een echt vissersdorp.

De meren om het dorp heen werden ingepolderd vanwege de bedreiging van de zee. Na de inpoldering waren de inwoners van Schermerhorn straatarm. In kleine huisjes leefden soms wel twaalf mensen.

Het dorp is omringt door molens, die nu bij het Molenmuseum horen.