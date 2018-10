Opgestapte wethouder: "Mij wegsturen is ook een politieke afrekening uit het verleden"

BUSSUM - Marieke Munneke-Smeets, die vannacht na een lang debat opstapte als wethouder van de Gooise Meren, denkt dat oud zeer uit het verleden haar aftreden heeft veroorzaakt. Dat zegt ze vlak na de fatale raadsvergadering tegen NH Nieuws.

De spijtbetuigingen en excuses over het niet informeren van de gemeenteraad dat er nieuw onderzoek werd gedaan naar de spoorwegovergang van de Comeniuslaan, waren onvoldoende voor wethouder Munneke-Smeets om haar positie te redden. Ze werd gisteravond gedwongen op te stappen.

Ze reageerde vlak na de raadsvergadering op haar opstappen. Bekijk haar reactie:



komt er na ruim 12 jaar een voorlopig eind aan de politieke carrière van Munneke-Smeets. Ze was de afgelopen jaren als raadslid vaak de luis in de pels van het college. Zo beet ze zich vast in dossiers waar veel inwoners zich zorgen over maakten en had grote betrokkenheid bij het aftreden van burgemeester Henk Heijman van Bussum.

Munneke-Smeets heeft het gevoel dat er meer speelt dan alleen de Comeniuslaan, want volgens haar had het zeggen van 'sorry' genoeg moeten zijn. Ze denkt dat ze ook het slachtoffer is van oude politieke rekeningen, die nog open stonden.Zie hieronder wat ze daar over zegt:Naast dat de oppositiepartijen het vertrouwen in de wethouder opzegde, waren het ook de eigen coalitiepartijen D66 en VVD die de wethouder van Hart voor BNM niet langer steunden. Fractievoorzitter van de VVD Jens Duyts legt uit dat ze er geen vertrouwen in hadden dat de wethouder het bij deze misstap zou laten:Burgemeester Han ter Heegde moest zich ook verdedigen, maar kon uiteindelijk ook niet voorkomen dat wethouder Munneke-Smeets moest opstappen. Hij was aangedaan door de afloop van de avond:Met het gedwongen vertrek

Ze zorgde er voor dat Hart voor Bussum Naarden Muiden (BNM) vier zetels haalde bij de afgelopen verkiezingen. Juist nu er de kans is om zelf aan de knoppen te draaien, gaat het mis. Ze was nog geen half jaar wethouder. Toch is er berusting. "Na twaalfeneenhalf jaar politiek is het wel voldoende geweest."