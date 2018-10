Opnames Sinterklaasjournaal Zaanse Schans in volle gang

ZAANSTAD - Bewoners van de Zaanse Schans hebben een primeur. Naast de gebruikelijke hoeveelheid Aziatische toeristen, zijn ook een hele hoop verkenningspieten aanwezig. En niet om mooie plaatjes te maken...

Camera's, lampen, pieten en zelf een BN'er. De Zaanse Schans leek gisteren wel op Hollywood. Verkenningspieten uit Madrid zijn alvast poolshoogte komen nemen bij mosterdmolen de Huisman. Dit allemaal voor de opnames van het Sinterklaasjournaal, meldt mediapartner RTV Zaanstreek.

Aankomst Sint opnieuw onzeker

Ook is Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan aanwezig in de vorm van Hennie Huisman. De voormalig presentator is gespot met een emmer water in zijn hand. Naar verluid haalde hij water uit de Zaan. Hij deed dit in zo'n grote mate dat er nu druk gespeculeerd wordt of de waterstand in de Zaan nog wel hoog genoeg zal zijn voor de aankomst van Pakjesboot 12.

Of de actie van Hendrik Haan ook daadwerkelijk het afmeren van de pakjesboot zal belemmeren, wordt duidelijk in het Sinterklaasjournaal.