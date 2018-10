NH Sport op vrijdag: FC Volendam naar Brabant, Telstar - NEC

AMSTERDAM - Vanavond is het weer tijd voor de Keuken Kampioen Divisie. In het Jan Louwers Stadion gaat FC Volendam spelen tegen 'reuzendoder' FC Eindhoven, terwijl Telstar in eigen huis punten gaat proberen af te snoepen van NEC.

FC Volendam verkeert na de komst van Hans de Koning in een betere vorm dan aan het begin van het seizoen. In de laatste twee wedstrijden tegen RKC Waalwijk (1-0) en koploper Almere City (2-2) werden er vier punten gepakt en bovendien wordt er weer fris voetbal laten zien aan de Dijk. Zonder de geschorste Marco Tol, die in het centrum van de verdediging wordt vervangen door Ties Evers, moet de ploeg van De Koning de ongeslagen reeks van drie wedstrijden vanavond in Eindhoven zien door te zetten.

Winning mood

Makkelijk wordt dat echter allerminst. Tegenstander FC Eindhoven is vier competitieduels op rij ongeslagen en dat niet tegen de minste ploegen. Zo werden Jong Ajax en NEC verslagen, terwijl er ook resultaat werd gehaald tegen FC Twente (1-1) en bij Roda JC in Kerkrade (0-0). "Het is een hele belangrijke week. Als je Volendam op papier vergelijkt met Jong Ajax en FC Twente dan moeten we hier gewoon van winnen", tekende het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Eindhoven-trainer David Nascimento.

Of Volendam een einde kan maken aan de sterke reeks van de Brabanders, hoor je vanavond van verslaggever Edward Dekker op NH Radio. Het duel begint om 20.00 uur.

Telstar

Telstar gaat proberen de tweede overwinning op rij te boeken. Dat moet de nummer dertien van de Keuken Kampioen doen tegen NEC, dat tot nu toe drie punten meer heeft verzameld dan de Velsenaren. Kansen voor de ploeg van Mike Snoei zijn er zeker. Vorig jaar werden de Nijmegenaren op een 3-2 nederlaag getrakteerd in het Rabobank Ijmond Stadion.

Matige start NEC

NEC heeft een mindere seizoenstart dan dat zij van tevoren hoopten. De ploeg van trainer Eric de Gier verzamelde vijftien punten uit negen wedstrijden en heeft een achterstand van vijf punten op de koplopers Go Ahead Eagles, Sparta en Almere City. Vanavond gaan zij zich op bezoek bij Telstar proberen te revancheren op de nederlaag die vorige week in eigen huis tegen FC Eindhoven werd geleden. Dat moeten zij doen zonder verdedigers Rens van Eijden en Matthias Bossaert, die niet fit genoeg zijn om te spelen. Ook is het nog niet zeker of de van een blessure teruggekeerde Joey van den Berg mee zal doen.

Of Telstar opnieuw drie punten uit het vuur kan slepen tegen de ploeg uit Nijmegen, hoor je vanaf 20.00 uur bij NH Sport van verslaggever Rob Wanst. Zijn analist is Cees Bruinink. De uitzending van NH Sport begint vanavond om 19.00 uur. Uiteraard komen ook de duels van Jong AZ (uit bij FC Dordrecht) en Jong Ajax (thuis tegen RKC Waalwijk) aan bod.