Jerrycans met alcohol gevonden in huis van dode man in Obdam

OBDAM - In een woning aan de Vlet in Obdam, waar woensdag het lichaam van een man werd gevonden, zijn jerrycans met alcohol aangetroffen. Dat laat de politie weten aan NH Nieuws.

Gisteren werden de tientallen jerrycans ontdekt en naar buiten gebracht door specialisten met beschermende pakken en maskers. Vermoed werd dat er substanties inzaten om drugs van te maken, maar na onderzoek blijkt het om alcohol te gaan.

"Of ze allemaal gevuld waren, is nog niet duidelijk", aldus de politie. Volgens de woordvoerder was het "een grote bende" in de woning. Zij laten het onderzoek nu ook los, omdat een misdrijf wordt uitgesloten.

Teruggetrokken bestaan

Woensdag werd de bewoner van het huis, een man van middelbare leeftijd, dood aangetroffen. Getuigen lieten eerder aan NH Nieuws weten dat de man een teruggetrokken bestaan leidde en weinig contact met de buurt had.