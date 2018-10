Volleybalsters Servië te sterk voor Oranje op WK

YOKOHAMA - De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd om de finale van het WK te bereiken. De Servische vrouwen bleken in de halve finale in Yokohoma net te sterk voor het Noord-Hollands getinte Oranje: 3-1.

Eerder dit toernooi versloeg de ploeg van coach Jamie Morrison Servië nog met 3-0. De halve finale ging een stuk lastiger voor de Nederlandse vrouwen, die de eerste set goed tegenstand boden maar toch met 25-22 verloren.

Oranje, die met de Oostzaanse Anne Buijs (15 punten) een vrouw in vorm in de gelederen had, vocht zich terug in de wedstrijd en trok de bloedstollende tweede set met 26-28 naar zich toe. Ook in de derde set leek Nederland de beste papieren te hebben, maar een voorsprong van drie punten (8-11) bleek niet genoeg. Uiteindelijk werd de derde set een prooi voor de Serven (25-19).

De vierde set ging lang gelijk op. Nederland liet zien mentaal sterk te zijn en toonde op veel momenten veerkracht, maar het kon niet voorkomen dat de Servische vrouwen - onder aanvoering van Tijana Boskovic (25 punten) - er met de winst vandoor gingen.

Gevochten

"We hebben gevochten voor wat we waard waren", treurde de in Amsterdam woonachtige Laura Dijkema. "In sommige fases zijn we net nog niet constant genoeg. We wilden zo graag en ik had ook het gevoel dat een zege op Servië tot de mogelijkheden behoorde. Nu moeten we zaterdag maar voor brons gaan."

Brons

Komende zaterdag kunnen de volleybalvrouwen zich revancheren. Op die dag kan de ploeg van Morrison voor de bronzen plak strijden. Het kan de eerste medaille voor de Oranje-vrouwen ooit worden op een WK. Vanaf 10.20 uur nemen de vrouwen het op tegen China, dat de andere halve finale verloor van Italië.