Excuses helpen wethouder Gooise Meren niet: ze moet opstappen

BUSSUM - Spijtbetuigingen en excuses klonken gisteravond in de raadszaal van de gemeente Gooise Meren. Wethouder Marieke Munneke-Smeets moest door het stof voor het niet informeren van de gemeenteraad. Het bleek onvoldoende om haar positie te redden, nadat coalitiepartners VVD en D66 haar liet vallen.

Die conclusie werd getrokken na een lange avond waarin de wethouder worstelde en stevig onder vuur werd genomen. Ze bracht zichzelf in het nauw, doordat ze een nieuw onderzoek naar een spoorwegovergang liet uitvoeren zonder daar de raad over te informeren.

Bovendien liet ze de uitkomsten van dat onderzoek maanden in de la liggen. Toen dat uiteindelijk uitkwam waren de raadsleden 'onaangenaam verrast' en was de extra raadsvergadering nodig.



Tekst gaat verder onder de video

Burgemeester Han ter Heegde en wethouder Marieke Munneke-Smeets bieden 'excuses' aan





Het college van burgemeester en wethouders trok het boetekleed aan. Eerst noemde burgemeester Han ter Heegde de gang van zaken "een ongebruikelijke weg en onorthodoxe werkwijze". Dat had volgens hem te maken met tijdsdruk, die van buitenaf werd opgelegd. Munneke-Smeets zei daarop "dat ze spijt heeft van de situatie die is ontstaan" en bood meermalen haar excuses aan.

Second opinion

De hele kwestie draait over de nieuwe inrichting van de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan-Zwarteweg in Naarden. Begin dit jaar besloot het toenmalige gemeentebestuur dat de spoorwegovergang een fietsstraat zou worden. Op dat moment was wethouder Munneke-Smeets nog fractievoorzitter (Hart voor BNM) in de oppositie en sterk voorvechter van een volledige afsluiting van de spoorwegovergang voor autoverkeer.



Dit is de bewuste spoorwegovergang (tekst gaat verder onder foto)



Dat maakt het saillant dat juist zij, toen ze na de verkiezingen terugkwam als wethouder, in juni ingenieursbureau Arcadis opdracht gaf voor een nieuw onderzoek. Reden voor deze second opinion was volgens de wethouder dat de Fietsersbond aan de bel had getrokken over de veiligheid van de keuze voor de fietsstraat. Arcadis concludeert in het onderzoek dat de fietsstraat inderdaad tot gevaarlijke situaties kan leiden en een autovrije overgang veiliger is. Precies wat de wethouder als raadslid altijd heeft betoogd.

'Belangenverstrengeling'

De wethouder verklaarde in de raad: "Ik voel me erg verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners en betreur dat het verkeerd is overgekomen." Zij pleit net als de burgemeester dat tijdsdruk van ProRail er voor zorgde dat de raad niet eerder kon worden geïnformeerd.

De burgemeester sprak over het feit dat "de schijn van belangenverstrengeling" moet worden vermeden en dat het college daar in de toekomst nog alerter op zal zijn. Belangenverstrengeling zal op dit dossier niet meer aan de orde zijn, want de wethouder legde het deel van haar portefeuille neer met betrekking tot spoorwegovergangen.

Tekst gaat verder onder de video

Het CDA en de VVD leggen uit waarom ze een motie van wantrouwen indienen en steunen



Diverse oppositiepartijen hadden twijfels over "hoe gemeend de excuses" waren en bleven vragen houden over de gang van zaken. Na meerdere schorsingen, vragenrondes en antwoordsessies bleken haar spijtbetuigingen onvoldoende. Het CDA diende een motie van wantrouwen in, die werd gesteund door een raadsmeerderheid met 22 stemmen voor en 8 tegen.



Tekst gaat verder onder de video

Wethouder Marieke Munneke-Smeets legt haar functie neer



Overigens hebben het onderzoek en alle discussies niets veranderd voor de bewuste spoorwegovergang. Het gemeentebestuur gaat de keuze om er een fietsstraat van te maken toch niet aanpassen, nadat de gemeenteraad duidelijk had gemaakt niets te zien in een wijziging.