VIDEO: Boeing 747 botst tegen voertuig op Schiphol

SCHIPHOL - Bekijk hier hoe afgelopen maandag een Boeing 747-400 van KLM tegen een platformvoertuig botste op Schiphol.

Een van de vier motoren van de jumbojet raakte door de botsing zwaar beschadigd, zo meldde NH Nieuws maandag. De jumbo werd gesleept naar een zogenaamde bufferzone, een plek waar vliegtuigen voor wat langere tijd worden geparkeerd.

Er zaten op het moment van de botsing geen passagiers of bemanningsleden in het vliegtuig. Het was maandag nog onduidelijk hoe lang het vliegtuig niet kan vliegen.

Lees ook: Boeing 747 van KLM botst tegen voertuig op Schiphol

De komende jaren wordt stuk voor stuk afscheid genomen van de 747's. In 2021 moet de laatste jumbo zijn vervangen door modernere vliegtuigen, zoals de Boeing 787 Dreamliner.