Wateroverlast leidt tot vondst wietplantage in Purmerend

PURMEREND - Agenten hebben geheel onverwachts een wietplantage gevonden in een woning aan de Nijlstraat in Purmerend.

In eerste instantie ging de melding over wateroverlast. Toen de hulpdiensten aankwamen, werd dat snel bevestigd door een grote plas water voor de deur.

Omdat de bewoner niet thuis was, heeft de brandweer de deur open gezaagd. Binnen werd - naast een hoop water - onverwachts ook een wietplantage gevonden. Volgens een getuige zou ook de koolmonoxidemelder zijn afgegaan.

Gas afsluiten

Het is nog niet bekend hoeveel planten er zijn aangetroffen. Volgens een politiewoordvoerder is het wachten op netbeheerder Liander. "Zij sluiten eerst het gas af en daarna kunnen we de woning goed gaan onderzoeken."