Vrouw neemt slang mee naar casino in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Toen de politie Amsterdam Centrum-Jordaan werd gebeld door een casino in de buurt, dachten ze af te gaan op een normale melding van een lastige klant. Eenmaal aangekomen in het casino was er toch iets anders aan de hand. Ze troffen daar namelijk een slang aan.

De slang was door het personeel van het casino gevonden in een koffer bij de tassencontrole. Die schakelden daarop direct de politie in. Ook de agenten wisten zich geen raad met het beest en riepen op hun beurt de hulp van de hondengeleiders in. Uiteindelijk hebben zij de eigenaresse verzocht om het casino, samen met haar slang, te verlaten.

Optreden

De vrouw had de slang naar eigen zeggen bij zich omdat ze die moest meenemen voor een optreden van een vriend in de buurt. Op de weg naar de club waar het optreden was, maakte zij echter nog een tussenstop bij het casino om het ticket cash uit te laten betalen. Dat was ze eerder vergeten te doen. Voor wat voor een optreden de slang bedoeld was, is niet bekend.