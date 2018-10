Zware ochtendspits in de provincie door ongelukken, kettingbotsing en brandje

ZAANDAM - Door twee ongelukken op de A9, een vrachtwagen met een brandende lading op de A7 én een kettingbotsing met zes voertuigen op diezelfde weg is het vanochtend flink druk. Op meerdere plekken staan lange files.

Op de A7 tussen Hoorn en Zaanstad staat een flinke file bij Purmerend-Noord. Daar is een kettingsbotsing met zes voertuigen geweest, waardoor de vertraging meer dan een uur is.

De andere kant op, van Zaandam naar Den Oever, is vanwege brandje in een vrachtwagen een rijstrook dichtgeweest. Inmiddels is de weg weer vrij, maar er staat nog wel file.

Ook op de A9 is het behelpen vanmorgen. In de richting van Amstelween is de weg afgesloten vanaf Beverwijk door een ongeluk. Omrijden kan via de A22, maar ook daar loopt het vast. Daarnaast is de A9 bij Alkmaar richting Amstelveen dicht bij de Wijkertunnel, ook vanwege een ongeluk.