Plofkraak op pinautomaat in Aalsmeer: bewoners geëvacueerd

AALSMEER - Op een pinautomaat aan de Zijdstraat in Alsmeer is vannacht een plofkraak gepleegd. De explosie zou op een kilometer afstand nog zijn gehoord.

Buurtbewoners belden de politie, nadat twee harde knallen te horen waren. Een bommenexpert heeft de ABN Amro-geldautomaat onderzocht, maar sloot uit dat er nog een explosief op scherp stond.

Geëvacueerd

De bewonders die boven de bank wonen, moesten halsoverkop hun huis verlaten. Er is opvang voor ze geregeld.

Het gebied rond de bank is afgezet. De verdachten zijn op de vlucht geslagen in een auto. Volgens getuigen reden ze in de richting van het Praamplein.

Of zij iets buit hebben gemaakt, is nog niet bekend. Wel lijkt het erop dat de plofkraak 'gelukt' is: de pinautomaat is uit de muur geslagen.