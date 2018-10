Wethouder Gooise Meren valt over onderzoek naar spoorwegovergang

BUSSUM - Spijtbetuigingen en excuses klonken in de raadszaal van de gemeente Gooise Meren van wethouder Marieke Munneke-Smeets voor het niet informeren van de gemeenteraad. Dat was na een lange avond waarin de wethouder worstelde en stevig onder vuur werd genomen. Het bleek onvoldoende om haar positie te redden, nadat coalitiepartners VVD en D66 haar liet vallen.

De wethouder bracht zichzelf in het nauw, doordat ze een nieuw onderzoek naar de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan liet uitvoeren zonder daar de raad over te informeren en de uitkomsten daarvan maanden in de la te laten liggen. Toen dat uiteindelijk uitkwam waren de raadsleden ‘onaangenaam verrast’ en was de extra raadsvergadering nodig.



Het college van burgemeester en wethouders trok gelijk het boetekleed aan. Eerst noemde burgemeester Han ter Heegde de gang van zaken ‘een ongebruikelijke weg en onorthodoxe werkwijze’. Munneke-Smeets zei daarop ‘dat ze spijt heeft van de situatie die is ontstaan’ en bood meermalen haar excuses aan.



Diverse oppositiepartijen hadden twijfels over ‘hoe gemeend de excuses’ waren en bleven vragen houden over de gang van zaken. Na meerdere schorsingen, vragenrondes en antwoordsessies bleken haar spijtbetuigingen onvoldoende. Het CDA diende een motie van wantrouwen in, die werd gesteund door een ruime raadsmeerderheid van 22 voor en 8 tegen. Daarmee was het politieke lot van de wethouder bezegeld en stapte ze op.