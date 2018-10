'Halve gare' geeft boot van Sjaak (80) ongevraagde 'verfbeurt': "Lijkt nu wel van Greenpeace"

MONNICKENDAM - Monnickendammer Sjaak Heinis staat voor een raadsel: zijn boot - zijn lust en zijn leven - is onder handen genomen door vandalen. Als ware het een leeg canvas van een impressionistische schilder, hebben ze ogenschijnlijk klakkeloos een paar potten verf over de boot gegooid. "Het lijkt nu wel een boot van Greenpeace."

"Ik werd gewaarschuwd door m'n schoondochter die haar hond hier uitliet", vertelt Sjaak voor de camera van NH Nieuws hoe hij over de bekladding op de hoogte werd gebracht. "Iedereen let hier altijd op, dus ze belde me meteen."

Hij kan er nog om lachen, maar tegelijkertijd is hij verbijsterd over de zinloosheid van de daad. "Welke halve gare dit gedaan heeft, weet ik niet. Ik heb geen vijanden, voor zo ver ik weet." De politie is inmiddels op de hoogte van de bekladding, al hebben agenten de verfbussen niet meegenomen voor onderzoek.

'Hulp toegezegd'

Vrienden heeft de 80-jarige Monnickendammer wel genoeg. "Ik ben niet meer zo mobiel, dus zij hebben al hulp toegezegd, om te krabben en te schuren."