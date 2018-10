Ziet de chauffeur je wel of niet? Kinderen krijgen les over de dode hoek

NAARDEN - Wat ziet een vrachtwagenchauffer allemaal in zijn spiegel? En vooral: wat niet? Dat leren leerlingen van groep 7 en 8 van de Comeniusschool in Naarden deze week tijdens een speciale 'dodehoekles'.

Bouwmaatschappij Dura Vermeer organiseert de dodehoekactie in verband met een 'werkweg' die in de buurt van de school is aangelegd. Die weg is bedoeld voor bouwtransport van en naar de bouwplaats nabij de Karnemelksloot. Hier wordt het spoor aangepast, zodat treinen veiliger en sneller kunnen rijden Ook wordt een onderdoorgang gecreëerd zodat de noord- en zuidkant van het Naardermeer worden verbonden. Fietsers en wandelaars kunnen het bekende 'rondje Naardermeer' dan afmaken.

Gevaarlijke situaties

Het vele vrachtverkeer dat over de weg en langs de school rijdt, kan voor fietsers voor gevaarlijke situaties zorgen. In de lessen ervaren de leerlingen daarom wat een vrachtwagenchauffeur wel of niet ziet en hoe ze veilig met de gevaren om kunnen gaan.

Bekijk hieronder hoe de les ging: