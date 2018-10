Dennen moeten wijken voor loofbomen in Schoorlse duinen

SCHOORL - Wie de komende maanden een wandeling door het duingebied van Schoorl maakt, moet niet gek opkijken als de rust plotseling verstoord wordt door het gebulder van een enorme zaagmachine. Staatsbosbeheer is bezig met de kap van negentig hectare dennenbos. "We willen ruimte maken zodat loofbomen weer een kans krijgen", legt boswachter Maarten Duinker uit.

Het is net een roofdier die zijn prooi z’n hol binnensleept en verslindt: de Harvester wordt 'ie genoemd. Een machine die binnen mum van tijd een boom omzaagt, scalpeert en in mootjes hakt. De komende maanden is hij aan het werk in het bos van de Schoorlse duinen.

"We voeren deze werkzaamheden eigenlijk om de vijf jaar uit", vertelt Duinker. "We kijken wat we moeten doen om te zorgen voor zo'n gevarieerd en gemengd mogelijk gebied. Het is eigenlijk alsof het bos naar de kapper gaat."

Brandveiligheid

In totaal wordt er negentig hectare dennenbos gekapt. Staatsbosbeheer wil op die manier ruimte maken voor loofbomen zoals eiken, berken en lijsterbessen. Ook is de kap bedoeld om de kans op grote bosbranden te verkleinen. Tussen 2009 en 2011 woedden er meer dan honderd grote en kleine natuurbranden in het gebied. "Dennenbomen vliegen erg snel in de brand. Loofbomen bevatten veel vocht en houden de brand juist tegen."

En hoewel het er rigoureus uitziet, heeft de kap van de dennenbomen nog meer voordelen. "De bomen zijn hier ooit geplant om de dorpen te beschermen tegen stuivend duin. Maar er groeit weinig onder de bomen en daardoor is het aantal planten en diersoorten beperkt. We hopen dat de biodiversiteit terugkomt."

Niet overal wordt ruimte gemaakt voor loofbomen. In het deel dat is aanwezen als natuurreservaat laat Staatsbosbeheer de natuur volledig zijn gang gaan. Een aantal andere plekken wordt aangewezen als cultuurhistorisch bos. Op deze plekken blijven de dennen staan en vindt alleen regulier onderhoud plaats zodat de dennen elkaar niet verdringen.

Herstel paden

Na de werkzaamheden ziet het bos er voor bezoekers een tijdje weinig aantrekkelijk uit. Paden kunnen tijdelijk minder goed toegankelijk zijn omdat het werkverkeer ze heeft stukgereden. Die schade wordt zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk is afgerond.