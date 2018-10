Deel dit artikel:













Ondanks warme weer toch bollen planten: "Eind november zullen we het weten" Foto: NH

WARMENHUIZEN - Het warme weer brengt veel bollentelers in de problemen: ze kunnen daardoor nog niet beginnen met planten. Maar bollenteler Mike Wit in Warmenhuizen stopt vandaag gewoon zijn bollen in de grond. "We zullen eind november weten of we daar goed aan hebben gedaan."

Vanwege de klimaatverandering komt het probleem steeds vaker voor. Bij een hogere temperatuur is de kans op schimmelziektes groot. "We hebben de afgelopen jaren veel problemen gehad met een schimmel die de bol aantast", vertelt Wit. "De grondtemperatuur is het belangrijkste. Als die onder de 10 graden komt, kan die schimmel niet meer doorgaan", legt de teler uit. Dat is door het warme weer nu niet het geval. Lees ook: Steeds extremer weer brengt bollenteelt in gevaar: "Ook dit jaar slechte start" Het besluit om te gaan planten, is dus niet zonder risico. Toch neemt Mike Wit dat risico voor lief en gingen zijn bollen gewoon de grond in vandaag. "We zullen eind november weten of we het goed hebben gedaan of niet. Als we nog zes weken droog weer krijgen, zeggen we waarschijnlijk: hadden we maar gewacht. Maar we kunnen het nu niet weten."