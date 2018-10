Warm onthaal voor handboogschutter Judith na WK-goud: "Keihard voor gewerkt"

VELSEN-NOORD - Judith Porsch uit Velsen-Noord wist niet wat ze meemaakte toen ze woensdag terugkeerde uit Zuid-Afrika, waar ze op het WK handboogschieten in de categorie Masters goud heeft gewonnen. "Alle buren waren op Schiphol, bij het binnenrijden van Velsen-Noord hing een spandoek en voor het huis nóg één. Fantastisch."

Haar man Maarten deelde in de festiviteiten, en zeker niet alleen aan de zijlijn. Hij won in Zuid-Afrika namelijk een bronzen plak.

Judith pakte op het EK van vorig jaar al goud. Dat ze nu een WK-medaille van dezelfde kleur binnenheeft, is zeker geen reden om een punt achter haar loopbaan te zetten. "Ik ga door zolang mijn gezondheid het toelaat", zegt ze vastberaden.

Uitputtingsslag

De wereldtitel kwam de 58-jarige handboogschutter van Vooruitgang Zij Ons Streven in Santpoort-Noord niet aanwaaien. De omstandigheden waren zwaar in Zuid-Afrika. "Het was warm en we moesten veel lopen. Het was echt een uitputtingsslag."

Des te groter de vreugde na afloop. "Ik heb er twee jaar keihard voor gewerkt. Eerst het EK gewonnen en nu dit. Ik weet niet wat ik mee maak..."