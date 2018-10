Cherono over marathon van A'dam: "Ik hoop 2.04.30 te lopen"

AMSTERDAM - Lawrence Cherono is weer terug in Amsterdam. De Keniaan, vorig jaar winnaar van de marathon van Amsterdam met een parcoursrecord van 2.05.09, gaat dit jaar proberen om een nóg betere tijd neer te zetten. De hardloper kreeg bovendien - net als alle andere deelnemers - klompen cadeau.

"Ja, ik ben er blij mee", zegt Cherono over zijn puur Hollandse presentje. "Het is een cadeautje dat ze mij hebben gegeven en daar ben ik dankbaar voor." Hij gaat er zondag niet op rennen. "Nee, ik ga ze bewaren, zodat ik in de toekomst een aandenken heb aan Amsterdam."

Parcoursrecord

Vorig jaar finishte Cherono in 2.05.09. Dat was zowel een persoonlijk- als een parcoursrecord voor de Keniaan. Dit jaar gaat hij proberen om nog een tandje harder te lopen. "Als het goed weer is dan verwacht ik opnieuw goed te lopen. Ik wil mijn persoonlijk record verbreken. Ik heb zin in de race en ik hoop 2.04.30 te lopen. Dat is de doelstelling."

Snelste man

Op papier is Kenenisa Bekele de snelste man in Amsterdam. Hij heeft sinds vorig jaar een tijd van 2.03.03 achter zijn naam staan. Of dat er zondag in Amsterdam in zit? "Dat is moeilijk te zeggen. Ik ken het parcours niet en het hangt van het weer af. Maar ik voel me fit en ben goed voorbereid", aldus Bekele die niet alleen naar Cherono kijkt. "Hij is een concurrent maar er is meer competitie."

Kanshebbers bij de vrouwen

Bij de vrouwen wordt er veel verwacht van Tadelech Bekele, geen familie, die vorig jaar in Amsterdam zegevierde in 2.21.40. Haar Ethiopische landgenote Meseret Defar is van plan haar uit te dagen. Zij debuteert op de marathon. Een andere kanshebster is Desi Jisa die met een tijd van 2.24.05 aan de start staat.

De marathon van Amsterdam is zondagochtend vanaf 09.10 uur live te zien bij NH en AT5.

