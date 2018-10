Mountainbiker Botman: "Het zou leuk zijn als wij nog zebra's tegenkomen"

GROET - Mountainbikers Wim Botman en Patrick Kos zijn momenteel bezig aan de Cape Pioneer Trek. "Het spectaculairste tot nu toe waren de giraffen waar wij vlak langs reden. Vandaag rijden wij door het struisvogelgebied. Die staan iedere avond op het menu. Hartstikke lekker! Het zou leuk zijn als wij nog wat zebra's zouden tegenkomen", aldus Botman over de race in Zuid-Afrika.

De Noord-Hollanders staan momenteel twaalfde in het algemeen klassement. "De top-tien ambitie is er nog wel, maar het idee dat je hier rondrijdt met al die uitzichten is al mooi op zich", vertelt Botman.

De race begon zondag en duurt tot aanstaande zaterdag. "Het is heel goed geregeld en de organisatie is behulpzaam. Wij overnachten nu in een tentje. Het is s'nachts ijskoud en dan lig je naast je stinkende spullen. Toch hebben wij best goed geslapen", zei de inwoner van Groet.

