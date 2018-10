Deel dit artikel:













Jerrycans gevonden in woning dode man Obdam Foto: HFV/Theo Annes

OBDAM - In een woning aan de Vlet in Obdam waar gisteren het stoffelijk overschot van een man werd gevonden, is vandaag een groot aantal jerrycans aangetroffen.

De inhoud is vooralsnog onduidelijk, maar de jerrycans werden naar buiten gebracht door specialisten met beschermende pakken en maskers. Perslucht

Ook ging de brandweer gisteren met perslucht naar binnen, wat erop duidt dat hulpdiensten rekening hielden met een chemische substantie. Gisteren werd de bewoner van het huis, een man van middelbare leeftijd, dood aangetroffen. Getuigen laten NH Nieuws weten dat de man een teruggetrokken bestaan leidde en weinig contact met de buurt had. Omdat ze hem al zo'n vier weken niet hadden gezien, vermoedden ze dat hij langere tijd dood in de woning heeft gelegen. Onderzoek

De politie onderzoekt de zaak, maar kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak van de man of de samenstelling van de gevonden substantie.