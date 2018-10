Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen nieuw rapport vliegveld Lelystad Foto: Shutterstock

LELYSTAD - Het is niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport, nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) viel te verwachten dat er verschil zou zitten tussen berekende geluidshinder en gemeten geluidshinder. Het verschil is niet ongebruikelijk hoog, meldt ze aan de Tweede Kamer. Geluidshinder

Eind mei vloog een Boeing 737-800 urenlang rondjes boven Nederland om mensen te laten horen hoeveel geluidshinder de opening van Lelystad Airport gaat veroorzaken. Lelystad Airport moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen, maar daartegen is veel bezwaar. Uit geluidsmetingen tijdens de zogenoemde belevingsvlucht bleek dat het piekgeluid drie tot zeven decibel luider was dan maximaal zou mogen. Vakantievliegtuigen zwaarder

Tegenstanders van Lelystad Airport noemden de metingen "onthutsend'', zeker omdat volbeladen vakantievliegtuigen zwaarder zijn dan het lege toestel van de belevingsvlucht en dus nog meer geluid zullen maken. De tegenstanders zijn verontwaardigd dat de minister de extra gemeten geluidshinder normaal vindt.