FC Volendam gaat voor winst bij 'reuzendoder' Eindhoven

VOLENDAM - FC Volendam gaat morgen op bezoek bij FC Eindhoven. De Noord-Hollanders zijn een nieuwe weg ingeslagen met Hans de Koning en pakten sinds zijn komst vier punten, waaronder eentje tegen koploper Almere City. Maar ook FC Eindhoven heeft de weg naar boven gevonden.

De Brabanders verloren de eerste vijf duels, maar zijn sinds die vijfde nederlaag ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat, terwijl de ploeg van David Nascimento niet de minste tegenstanders trof. Er werd gelijkgespeeld tegen Roda JC en FC Twente, terwijl er na de uitwedstrijden tegen Jong Ajax en NEC zelfs drie punten konden worden bijgeschreven.

Aan het opgeleefde Volendam de klus om daar verandering in te brengen. Dat moeten zij nog doen zonder doelman Jordi van Stappershoef, die nog niet terug is van zijn hersenschudding. Ook de langer geblesseerden Erik Schouten, Joey Veerman, Daan Klinkenberg en Martijn Kaars zijn nog niet van de partij. Datzelfde geldt voor de geschorste verdediger Marco Tol. Zijn plaats wordt ingenomen door Ties Evers.

Keuzes

Meer afwezigen zijn er deze week niet bijgekomen. "Nee, de rest is gewoon fit", meldt trainer Hans de Koning. "We proberen iedereen die er tegenaan zit te hikken steeds weer een stapje verder te krijgen, dus uiteindelijk hoop ik straks weer een hoop keuzes te moeten maken in het goede."

Goede uitslagen

Ook De Koning heeft gezien dat de Eindhovenaren in vorm zijn. "Ze hebben goede uitslagen neergezet. Dat is een ploeg die in de winning mood zit, maar ook gewoon de juiste formatie heeft gevonden op dit moment. Met een speler als Branco van den Boomen, waar het heel veel om draait bij hen. We zullen op een of andere manier moeten proberen te bewerkstelligen dat hij zo min mogelijk zijn ding kan doen."

Pittig getraind

Het feit dat Eindhoven in vorm is, wil niet zeggen dat Volendam geen kans maakt in Brabant. "We hebben lekker getraind, de eerste helft van de week weer pittig getraind", zegt De Koning. "We zitten goed in ons vel, dus dat zijn alle ingrediënten om morgen de drie punten mee naar huis te nemen."

FC Eindhoven - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur en is rechtstreeks te beluisteren bij NH Sport. Edward Dekker verzorgt het radiocommentaar vanuit het Jan Louwers Stadion.