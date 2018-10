Omwonenden Coenbrug meten meer fijnstof dan Rijkswaterstaat: "Muurtjes houden het niet tegen"

ZAANSTAD - Al bijna een jaar meten omwonenden van de Coenbrug (A8) met de gemeente Zaanstad en de GGD Amsterdam de luchtkwaliteit. "Het is veel smeriger dan gedacht", zegt David Sluis. Uit hun laatste metingen blijkt dat de concentratie fijnstof in de lucht dertig procent hoger ligt dan gedacht.

Jaap Ram woont naast de A8 en staat vandaag weer zijn bootje te poetsen: het witte dek zit vol zwarte deeltjes "Fijnstof", zegt hij gedecideerd. "Die lage geluidsmuurtjes houden dat echt niet tegen."

Jaap baalt behoorlijk van de geluidsoverlast, de stankoverlast en de vervuiling die de A8 oplevert. Aan weggaan denkt hij niet, want hij woont naar eigen zeggen prachtig naast de Zaan. Bovendien is de oplossing eenvoudig, vindt hij. "Langzamer rijden zorgt ook voor minder vervuiling."

'Metingen binnen de norm'

Maar zo simpel is het niet: volgens Rijkswaterstaat vallen de resultaten van lucht- en geluidsmetingen binnen de norm. De wegbeheerder ziet daarom geen reden om de maximumsnelheid op de A8 te verlagen. Wel zal er in de toekomst zogenaamd 'stil asfalt' op de weg worden neergelegd, maar omwonenden nemen daar geen genoegen mee.

Ook Milieudefensie maakt zich zorgen om het gebied. "Er gaan in Nederland ieder jaar gemiddeld 12.000 mensen vroegtijdig dood door luchtvervuiling", laat Woordvoerder Anne Knol Weten. Als de snelheid verlaagd wordt, zou dat volgens onderzoek eenderde luchtvervuiling schelen. "Dan ligt de prioriteit verkeerd als je kiest voor dat beetje harder rijden."

80 km/u

Met opgehangen buisjes waarin het fijnstof wordt opgevangen, willen omwonenden laten zien dat de de norm wél wordt overschreden, om zo Rijkswaterstaat ervan te overtuigen de maximumsnelheid terug te brengen naar 80 km/u.

