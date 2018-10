Van den Brom: "Die dingen moeten zaterdag absoluut beter"

ALKMAAR - Zaterdag speelt AZ in de negende speelronde van de eredivisie uit tegen FC Utrecht. Het is de eerste wedstrijd na de dramatische verliespartij tegen Ajax. Trainer John van den Brom heeft die teleurstelling inmiddels verwerkt. "Ja zeker, eerst met de jongens die zijn achtergebleven tijdens de interlandperiode en vandaag gaan we dat nog met elkaar doen, om het af te sluiten. Iedereen is gelukkig fit terug gekomen."

Hoewel er vanwege de interlandperiode weinig tijd is voor die voorbereiding, zijn de lessen uit de wedstrijd tegen Ajax helder. "We zijn in heel veel facetten afgetroefd en daar hebben we veel goede beelden van", zegt Van den Brom. "Dat gaan we de jongens laten zien want het zijn dingen die we aanstaande zaterdag absoluut beter moeten doen. Daar kun je deze wedstrijd als voorbeeld voor gebruiken."

Dat betekent dat AZ zaterdag dus aan de bak moet, want de Alkmaarders hebben het de laatste jaren niet altijd makkelijk in Utrecht. "Wedstrijden in en tegen Utrecht zijn altijd stevig. Wat tegen Ajax niet lukte moeten we zaterdag zeker wel doen om er een wedstrijd van te maken en van daaruit een goed resultaat te halen. Dat is de basis en daar ligt bij ons de nadruk op", besluit de oefenmeester.

FC Utrecht - AZ begint zaterdag om 20.45.