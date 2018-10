Replica 'Gooische Moordenaar' moet vanaf 2020 door 't Gooi tuffen

HUIZEN - Een replica van de legendarische tram de 'Gooische Moordenaar' moet vanaf 2020 door 't Gooi gaan rijden.

Dat meldt de Laarder Courant de Bel. De Stichting Gooise Tram heeft bij de gemeenten in de provincie een subsidie van 385.000 euro aangevraagd, waarmee het plan om de tram te laten rijden verder kan worden uitgewerkt. Oorspronkelijk was het idee om in het voorjaar van 2019 de eerste tram te laten rijden, maar dat is nu dus een jaar uitgesteld.

Lees ook: Legendarische tram 'Gooische Moordenaar' keert terug en moet toeristen dieper 't Gooi in lokken

Gooische Moordenaar

De Gooische Moordenaar dankt zijn lugubere bijnaam aan het grote aantal dodelijke ongelukken waar de tram bij betrokken was. Hij reed tussen 1880 en 1958 van Amsterdam naar verschillende plaatsen in 't Gooi.

Samen met een groepje ondernemers bedacht Han Landman een plan om de legendarische tram een nieuw leven in te blazen. Niet op rails, maar elektrisch en op gewone banden. "Maar verder wordt het precies de Gooise Tram zoals 'ie geweest is. Het is echt een replica van de originele tram", vertelde Han Landman eerder aan NH Nieuws.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws in maart maakte: