Ook Martin Adams aanwezig op Finder Darts Masters

EGMOND AAN ZEE - De organisatie heeft opnieuw een darter bekend gemaakt die gaat deelnemen aan de Finder Darts Masters 2018. Niemand minder dan Engelsman Martin Adams heeft een wildcard gekregen om mee te doen aan het toernooi in Hotel Zuiderduin.

De 62-jarige Adams is een zeer bekende naam in de dartswereld. 'Wolfie' stond tot vijf maal aan toe in een Lakeside-finale en drie keer wist hij deze te winnen. Waar hij in 2005 de finale nog verloor van Raymond van Barneveld, waren de Lakeside-titels in 2007, 2010 en 2011 wel een prooi voor de man uit Sutton. In die finales was hij te sterk voor respectievelijk Phil Nixon, Dave Chisnall en Dean Winstanley.

Naast deze Lakedise-titels heeft de rechtshandige Adams nog veel meer titels op de erelijst staan en dat heeft de organisatie van de Finder Darts Masters doen besluiten om hem een wildcard te geven voor het toernooi. De Finder Darts Masters wordt van 7 tot en met 9 december gehouden in Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee. Het toernooi is uiteraard te volgen via NH Sport.