Uitgeesters brouwen 'ultiem mannenbier': ''Op straat roepen ze: Hé bierman!"

UITGEEST - Anderhalf jaar geleden sloegen drie Uitgeester buurmannen een verbond aan de keukentafel. Vandaag presenteren ze op dezelfde plek hun creatie: 'Bier door Mannen'. "Stiekem is dit een jongensdroom."

Met trots toosten de buren Ricardo Barrientos de Reus, Stefan Hollenberg en Roderick de Veen op de ontknoping van hun ontdekkingsreis. Samen brouwden ze het 'ultieme mannenbier' in de Noord-Hollandse Bierbrouwerij.

"We misten allemaal een echt mannenbier en dat wilden we gaan maken", vertelt Ricardo NH Nieuws. "Het is licht rokerig, lekker kruidig, robuust en met een subtiele afdronk. Dit smaakt gewoon echt goed goed", lacht hij.

Terwijl de eerste bestellingen via de website worden afgehaald in de achtertuin, blikt ook Stefan terug op een mooi avontuur. "We vullen elkaar alle drie perfect aan. Alsof het zo moet zijn. Ik stond in de pan te roeren, Ricardo zette ondertussen de flesjes op de band en Roderick bouwde een website en regelt alles online en de pr."

Populair

Het maakt de buurmannen met alle aandacht bekend in het dorp. "Als je door het dorp fietst dan is het: Hé bierman! Ja, dat is gewoon leuk."