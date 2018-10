Michel Butter gaat voor tweede Nederlandse marathontitel

AMSTERDAM - Michel Butter strijdt zondag tijdens de marathon van Amsterdam voor zijn tweede Nederlandse titel op het onderdeel Marathon. De hardloper uit Castricum werd in 2011 al eens Nederlands kampioen op dit onderdeel. In Amsterdam gaat hij dat kunstje zondag proberen te herhalen.

"Ik wil een lekkere race lopen, zonder de druk van een tijd", vertelt Butter. "Ik hoef ook geen tempomakers. Het lijkt me leuker om te strijden voor de Nederlandse titel. Ik woon in Castricum, dat is 25 minuutjes rijden. Het is een mooie thuiswedstrijd, waar ik emotionele momenten heb liggen. In 2012 liep ik er mijn persoonlijk record van 2.09.58."

Butter is goed hersteld nadat hij in augustus het EK in Berlijn miste. De topvorm om in Amsterdam voor een heel scherpe tijd te gaan, ontbreekt echter nog. "Vandaar ook de wens om nu te lopen zonder specifieke eindtijd in mijn hoofd. De druk om een toptijd te realiseren of een hoge klassering te behalen, komt volgend jaar wel weer. Dan begint de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio."