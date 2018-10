Moet je horen! Viva la Vida van Coldplay klinkt uit raadhuistoren Hilversum

HILVERSUM - Beiaardier Wim Ruitenbeek laat wekelijks de meest uiteenlopende muziekstijlen klinken uit de raadhuistoren van Hilversum. Deze week mochten inwoners van de gemeente bepalen welk nummer zou worden gespeeld.

De Hilversummers konden via de Facebookpagina kiezen uit 'Viva la Vida' van de Britse band Coldplay of 'Alles is Liefde' van Bløf. Het werd met ruim 64 procent van de stemmen Coldplay. Beluister hier het resultaat:

Lijkt het een beetje op het origineel? Hieronder is de videoclip van het Coldplay-nummer uit 2008: