Steeds extremer weer brengt bollenteelt in gevaar: "Ook dit jaar slechte start"

NOORD-HOLLAND - Vanwege het warme weer van de afgelopen dagen kunnen bollentelers nog niet beginnen met bollen planten. Dit probleem lijkt de komende jaren vanwege klimaatverandering steeds vaker voor te komen en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt in de provincie.

"De extreme weersomstandigheden nemen toe waardoor we voor steeds meer uitdagingen komen te staan", zegt directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging Bollenteelt (KAVB), André Hoogendijk.

De bodemtemperatuur voor een succesvolle teelt mag niet boven de twaalf graden uitkomen. Bij een hogere temperatuur is de kans op schimmelziektes te groot. "De bodemtemperatuur is normaal gesproken in de loop van oktober goed, maar dat is nu nog steeds niet het geval. We wachten op Nederlands weer met af en toe een bui."

Plensbuien

Te veel regen is echter ook slecht voor de bollen, omdat de schimmelziektes ook dan gemakkelijk kunnen toeslaan. "Over drie weken hebben we misschien alleen maar plensbuien en daardoor ook geen tulpen. Er is dus altijd spanning. Bedrijven moeten zich altijd afvragen welk risico acceptabel is."

Telers wapenen zich met het oog op de toekomst tegen steeds extremere weersomstandigheden met nieuwe technieken en onderzoeken. Een van die technieken is het veredelen van tulpenbollen.

"Daarbij worden bepaalde soorten tulpen die minder gevoelig zijn tegen de schimmelziektes met elkaar gekruist", legt Hoogendijk uit. Het doel is om de tulpen weerbaarder te maken tegen de ziektes en het mogelijk te maken de bollen bij warmer weer te planten.

Flink prijskaartje

Aan dat onderzoek hangt echter een prijskaartje van 700.000 euro. De helft daarvan is gesubsidieerd en de andere helft komt voor de rekening van de tulpentelers zelf te staan. "Onderzoeken en aanpassingen kosten een hoop geld, maar als je het niet doet, kost het vanwege een slechtere opbrengst ook geld."

Het vak blijft daarom zoeken naar technieken die de risico's kunnen inperken. "Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat je in november je tulpen kunt planten. Maar net als vorig seizoen hebben we nu weer een slechte start. Die gekke dingen in het seizoen komen steeds vaker voor."