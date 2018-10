NK Marathon ook de komende vier jaar in Amsterdam

AMSTERDAM - Het Nederlands kampioenschap Marathon wordt tot en met 2022 gehouden tijdens de marathon van Amsterdam. De organisatie van de wedstrijd heeft het contract met de Atletiekunie met vier jaar verlengd, meldt wedstrijddirecteur Cees Pronk.

"Ik ben voorstander van een consistente aanpak, dus niet ieder jaar een NK op een andere plek", vertelt Pronk. "Dat is ook goed voor de atleten, want die kunnen hun voorbereiding afstemmen op een vaste wedstrijd."

Komende zondag staat de 43e editie van de Amsterdam Marathon op het programma. Ook de afgelopen twee jaar was deze marathon het stijdtoneel voor het Nederlands kampioenschap. In 2017 werd Abdi Nageeye Nederlands kampioen, terwijl in 2016 Khalid Choukoud met de eerste prijs aan de haal ging.