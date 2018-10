Deel dit artikel:













Historische rijkswerf in beeld als locatie voor nieuw stadhuis Den Helder Foto: Rogier Dankerlui

DEN HELDER - De historische rijkswerf Willemsoord is in beeld als locatie voor het gemeentehuis van Den Helder. De gemeente onderzoekt verschillende mogelijkheden voor tijdelijk en permanente huisvesting. Het oude stadhuis aan Drs. F. Bijlweg zou te slecht zijn om in te werken en is nu alleen nog in gebruik als publieksbalie.

Afgelopen zomer zijn de burgemeester, wethouders en ambtenaren al verhuisd naar de buitenrand van de stad, op het bedrijventerrein Kooypunt. De verhuizing zou tijdelijk zijn, nadat nieuwbouw- en renovatieplannen van het oude stadhuis door politieke meningsverschilen nooit van de grond zijn gekomen. Lees ook: Eindelijk verhuizen ambtenaren naar nieuw onderkomen Op de oude rijkswerf kunnen uiteenlopende faciliteiten worden gerealiseerd, waaronder kantoren in de schouwburg en huisvesting in Gebouw 72 en 66. Halter Bellevue

Een andere locatie die de gemeente op het oog heeft, is Halter Bellevue in het centrum van de stad. Het gemeentebestuur hoopt begin volgend jaar met een duidelijk voorstel te komen.