Ziyech, Mazraoui en Schöne vraagtekens voor 'Heerenveen-uit' Foto: Pro Shots / Joep Leenen

AMSTERDAM - Waar de Nederlandse internationals van Ajax ongeschonden uit de duels met Duitsland en België zijn gekomen en naar alle waarschijnlijkheid in actie kunnen komen tegen SC Heerenveen, is het nog niet zeker of alle andere internationals dat ook kunnen.

Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Lasse Schöne zijn namelijk vraagtekens voor het duel met de Friezen van komende zaterdag. Ook met het oog op de volgende duels tegen Benfica (Champions League) en Feyenoord, is het een optie dat er geen risico wordt genomen met de internationals tijdens de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion. "Ziyech niet afgereisd met Marokko, achtergebleven in Amsterdam om te herstellen", begint Voetbal International. "Mazraoui is teruggekeerd en heeft geen minuten gemaakt voor Marokko door een liesblessure. Daarvan zal de komende dagen ook duidelijk moeten worden hoe ernstig het is en of hij inzetbaar is tegen Heerenveen. Schöne is ook uit voorzorgd eerder teruggekomen uit Denemarken.. Tegen Heerenveen kan je nog uit voorzorg bepaalde keuzes maken en rechtvaardigen, maar tegen Benfica en natuurlijk tijdens de Klassieker tegen Feyenoord zal iedereen willen spelen." Het duel tussen SC Heerenveen begint komende zaterdag om 20.45 uur.