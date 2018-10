Verrassing voor archeologen: oud munitiedepot gevonden in Muiden

MUIDEN - Bij opgravingen op de vestingwallen in Muiden is gisteren zeer waarschijnlijk een oud munitiedepot aangetroffen. Dat schrijft de Gooi en Eemlander, die met een van de aanwezige archeologen heeft gesproken.

Eerst was het vermoeden dat de plek een oprit was voor een kanon, maar daar kwamen de archeologen later op terug. "We weten nu met grote zekerheid wat het is", aldus archeoloog Eric van der Kuijl in de krant over de opgraving. "De vloer die er in zit en de twee gangen die er lopen geven aan dat het een munitieopslag is geweest."

Nergens gedocumenteerd

De vondst was een verrassing voor de archeologen, omdat het munitiedepot nergens was gedocumenteerd. Later moet blijken hoe oud het depot precies is. Voor nu wordt verondersteld dat het negentiende-eeuws is.

Het archeologische onderzoek is opgezet om de vesting Muiden in oude staat te herstellen. De plek waar het munitiedepot is gevonden, is de laatste locatie van de vestingwal waar door archeologen werd gegraven.