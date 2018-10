Deel dit artikel:













Van kantorenpark tot levendige woonwijk Foto: Bouw Woon Leef

AMSTERDAM - Aan de voet van station Diemen Zuid verrijst Holland Park. Ooit een gebied met kantoren, nu komen er 3000 woningen te staan. Nieuwe bewoner Johan Oomen is enthousiast: "Het is qua architectuur een prachtig wijkje en dat trok me erg aan."

Maar dat niet alleen. Door de ligging bij het station is de woonwijk goed bereikbaar. Dat is gunstig voor bewoners als Oomen, die zijn werk en andere activiteiten in Amsterdam heeft. Dat onderschrijft Theo Dohle van De Wijde Blik. Hij zegt dat er door die goede ligging intensief gebouwd kan worden in het gebied. Nieuwe bewoners hebben immers niet altijd meer een eigen auto nodig. Hij voorziet dan ook een mooie toekomst voor het gebied, vooral over tien tot twintig jaar: "Dan is dit deel van Groot Amsterdam, de Metropoolregio, echt een soort doorlopend woongebied en werkgebied geworden."