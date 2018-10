Deel dit artikel:













Zomers warm of niet: Schiphol is klaar voor de winter Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - We liepen deze week nog in een korte broek en teenslippers, de klok staat nog op zomertijd en op Schiphol vliegen de luchtvaartmaatschappijen nog met een zomerschema. Maar voor de luchthaven zelf is het winterseizoen al begonnen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Schiphol heeft een uitgebreide sneeuwvloot die sinds 1 oktober weer inzetbaar is. Winters weer kan ook de luchthaven zomaar overvallen en dan kunnen ze er beter maar klaar voor zijn. Maar zelfs met een vloot van een kleine honderd voertuigen en goede voorbereiding, kan een sneeuwbui de luchthaven behoorlijk ontregelen. IJsberen

Maar liefst 475 medewerkers van Schiphol werken in de sneeuwploegen van Schiphol. 135 daarvan worden 'ijsberen' genoemd. Dat zijn medewerkers die niet dagelijks op het platform van Schiphol lopen, maar een kantoorbaan hebben als secretaresse of manager. Tijdens winterse dagen zijn zij oproepbaar om bijvoorbeeld sneeuw te schuiven op de start- en landingsbanen. Het ijsvrij maken van de vliegtuigen wordt weer door ander personeel gedaan. Het zogenaamde de-icen wordt gedaan door KLM en afhandelaars Menzies, Aviapartner en Swissport. Hoe dat ijsvrij maken gaat zie je in dit filmpje dat wij afgelopen winter kregen toegestuurd van een van de de-icers op Schiphol..

Zowel de sneeuwploeg van Schiphol als de de-icers van onder andere KLM oefenen regelmatig voordat het zover is. Bij het de-icen wordt er dan op vliegtuigen gesproeid met water. In de winter gebruiken ze een mix van water en glycol. Het ijsvrij maken duurt ongeveer drie tot twintig minuten, afhankelijk van het type toestel.