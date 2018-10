Anema (Gemeentebelangen) stapt uit Bergense politiek: ''Mijn gezondheid gaat voor alles''

BERGEN - Annelies Anema, fractievoorzitter van Gemeentebelangen BES, stapt uit de politiek in Bergen. Anema was sinds dit jaar fractievoorzitter maar is teleurgesteld in de manier van samenwerking binnen en naast de gemeenteraad. Ze stopt vanwege gezondheidsklachten. Hans Haring vervangt haar als fractievoorzitter.

Anema stapte tweeënhalf jaar geleden in de politiek na zelf eerst een juridische strijd met de gemeente te hebben uitgevochten. "Mijn negatieve gevoel wilde ik omzetten in een positieve bijdrage aan de samenleving, maar nu 'van de andere kant'", aldus Anema.

Nu zegt ze echter 'teleurgesteld' te zijn in de manier van samenwerking binnen en naast de gemeenteraad. "Dat heeft geresulteerd in het feit dat ik nu drie weken thuis ben wegens gezondheidsredenen. Je kunt politiek niet uitschakelen, het speelt de hele dag. Ik heb besloten om te stoppen als raadslid, omdat mijn gezondheid voor alles gaat. Ik kies voor mijn rust en mijn gezin."

Volgens de fractie van Gemeentebelangen BES is het opstappen van Anema een enorm verlies. "Annelies is enorm sociaal bewogen, maar ook erg emotioneel. Het is voor haar moeilijk een telefoontje onbeantwoord te laten of een mailtje even niet te lezen. Resultaat is dat ze bijna de hele dag met het werk bezig was, alle dagen van de week inclusief het weekend. In de ingewikkelde situatie, waarin de gemeente Bergen op dit moment verkeert, is dat moeilijk vol te houden", aldus de nieuwe fractievoorzitter.