Ook Koen Raymaekers haakt af voor Amsterdam Marathon

AMSTERDAM - Koen Raymaekers doet zondag niet mee aan de marathon van Amsterdam. De Nederlander, die in Kenia woont en traint en al twee keer Nederlands kampioen is geworden op de marathon, kampt met pijntjes.

"Wel met het vliegtuig naar Amsterdam, maar helaas heb ik me af moeten melden voor de marathon", schrijft Raymaekers op zijn Twitter-pagina. "Wanneer het nog niet lekker draait, ga je soms forceren en dan krijg je last van pijntjes. Helaas heb ik een pijntje opgelopen dat niet op tijd hersteld is om zondag fit aan de start te staan."

Eerder meldde ook Abdi Nageeye, de Nederland kampioen van vorig jaar, zich al af voor de marathon.

