Groenewegen verliest koppositie Ronde van Guangxi Foto: ANP/Vincent Jannink

AMSTERDAM - Dylan Groenewegen is er niet in geslaagd om de koppositie in de Ronde van Guangxi te behouden. De wielrenner eindigde in de derde etappe als vierde en moest daardoor de leiderstrui afstaan aan landgenoot Fabio Jakobsen.

Groenewegen won de eerste etappe en stond ook na de tweede etappe nog aan kop van het klassement. In de derde etappe kwam de Amsterdammer na etappewinnaar Jakobsen en de Duitsers Pascal Ackermann en Max Walscheid als vierde over de streep, waardoor Jakobsen nu aan de leiding gaat van het algemeen klassement. "De hele etappe werd goed gecontroleerd door Sepp Kuss", vertelt Grischa Niermann, ploegleider van Lotto NL-Jumbo. "De sprintvoorbereiding verliep niet ideaal, maar uiteindelijk zat Dylan wel in de goede positie om te sprinten. Misschien begon hij iets te vroeg aan zijn sprint. Jakobsen kwam op einde met veel snelheid over hem heen en won zo de rit." Acht seconden

De 25-jarige Groenwegen staat na drie dagen koersen op de derde plaats in het klassement. Zijn achterstand op Jakobsen is acht seconden, terwijl ook Ackermann (twee seconden) hem heeft ingehaald. De Ronde van Guangxi is onderdeel van de WorldTour en duurt nog tot en met zondag.