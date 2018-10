Aantal WW-uitkeringen daalt in regio Amsterdam

AMSTERDAM - Het aantal WW-uitkeringen in de regio Groot Amsterdam daalde in september met 1,8 procent. Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde van 1,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Ook in de provincie Noord-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen met 1,6 procent.

Tot de regio Groot Amsterdam, een van de regio's die het UWV onderzocht, behoren vijftien gemeenten, waaronder Zaanstad en Amstelveen.

Jaarcijfers

Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal WW-uitkeringen in die regio met 18,2 procent. Dat is juist minder dan het landelijk gemiddelde van 22 procent. In de provincie Noord-Holland was er sprake van een daling van 18,9 procent.

Vooral de bouw draagt daaraan bij met een daling van 43 procent vergeleken met september 2017. In de maand september daalde het aantal WW-uitkeringen in de bouw met 4,6 procent.

Bekijk hier de cijfers over WW-uitkeringen in jouw gemeente in de Metropoolregio Amsterdam: