Rolstoelers kunnen trein bij Mediapark Hilversum nog steeds niet zelfstandig uit

HILVERSUM - Treinreizigers die in een rolstoel zitten, kunnen bij station Hilversum Mediapark nog steeds niet zelfstandig de trein uit. Een jaar geleden beloofde wethouder Wimar Jaeger dat er een uitstapservice voor gehandicapten zou komen bij het station.

De politieke partij SP Hilversum wees vorig jaar de wethouder erop dat rolstoelers niet de trein uit kunnen bij de stations Hilversum Mediapark en Hilversum Sportpark. Daardoor kunnen ze ook niet naar bijvoorbeeld het jaarlijkse Top2000-café in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Vorig jaar liet de SP in een filmpje zien hoe lastig het voor rolstoelers is om bij het Mediapark te komen



Jaeger beloofde zich ervoor in te zetten dat het voor dit jaar zou zijn opgelost. Dat blijkt toch niet zo te zijn. Volgens de Gooi en Eemlander kunnen mensen in een rolstoel pas in 2021 zelfstandig uit de trein stappen bij het Mediapark.

ProRail

Het is volgens ProRail op dit moment niet mogelijk rolstoelers hier geassisteerd met een brug uit te laten stappen, omdat de trein er niet lang genoeg voor kan wachten. Over drie jaar moet dat wel kunnen, als de treinen zijn verbouwd en onder meer een rolstoeltoilet en automatische treeplank hebben gekregen.

De SP heeft in raadsvragen nogmaals de wethouder aangespoord om een in- en uitstapservice voor elkaar te krijgen bij de beide stations in Hilversum. De gemeentelijke politiek heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.