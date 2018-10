Hema terug in Hollandse handen

AMSTERDAM - Zakenman Marcel Boekhoorn neemt Hema over. Zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments koopt de warenhuisketen van Lion Capital, dat al langer op zoek was naar een koper.

Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Hema laat weten dat het zich onder de vleugels van de nieuwe eigenaar de komende jaren volledig kan richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid.

De oer-Hollandse winkelketen werd in 2007 gekocht door de Britse investeeringsmaatschappij Lion Capital. Daarvoor was het nog onderdeel van Maxeda BV, een Nederlands detailhandelsbedrijf. Hiertoe behoorden destijds ook onder meer de V&D en De Bijenkorf.

De eerste vestiging van de Hema werd op 4 november 1926 geopend aan de Kalverstraat in Amsterdam. Vanaf 1958 groeide het aantal Hema-winkels in Nederland in rap tempo. De keten telt nu zo'n 500 winkels in de Benelux en daarbuiten.