Vooral in Amsterdam betalen huizenkopers te veel

AMSTERDAM - De doorsnee huizenkoper in Amsterdam betaalde vorig jaar zo'n vijf procent meer voor zijn woning dan de vraagprijs. Ook in enkele buurgemeenten van de hoofdstad werd meer betaald.

Zo ligt het bedrag in Haarlem en Almere gemiddeld 1,6 en 1,3 procent boven de vraagprijs. Terwijl kopers in de rest van het land doorgaans juist een bedrag aftikken dat lager of zelfs fors lager ligt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster over 2017.

Uiteindelijke verkoopprijs

Het statistiekbureau bekeek per gemeente wat er voor huizen werd gevraagd en wat de uiteindelijke verkoopprijs was. Op basis daarvan berekenden ze of er gemiddeld meer of juist minder betaald wordt dan gevraagd.

Bekijk hier of in jouw gemeente huizenkopers ook teveel betalen.

Minder betaald

In 360 Nederlandse gemeenten werd minder betaald dan de vraagprijs. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de huizenkoper de laatste jaren steeds hoger geworden en worden huizen vaker door meerdere mensen gekocht.