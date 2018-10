Volgend jaar minder politie-inzet op evenementen in de IJmond

IJMOND - Organisaties van festivals in de IJmond moeten zelf meer gaan zorgen voor de veiligheid en openbare orde, want bij grote evenementen wordt vanaf volgend jaar minder politie ingezet.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Volgens teamchef van de politie IJmond Marianne Dubbeld zetten de evenementen te veel druk op de capaciteit. "Als iemand een feestje geeft, dan staan daar zeventig eenheden op", zegt Dubbeld in de krant.

Festivalorganisaties zullen bijvoorbeeld door middel van de inzet van beveiligers voor de veiligheid moeten zorgen. "We gaan als overheid evenementen niet sponsoren met mankracht. De kaartjes voor een festival zijn duur genoeg."

In de IJmond vinden regelmatig grote evenementen plaats. De festivals zorgen voor overlast bij de bewoners. In Velserbroek bijvoorbeeld klaagden verschillende bewoners tegenover NH Nieuws over wildplassende, foutparkerende en dronken feestgangers in het dorp tijdens het festival Latin Village op 19 augustus.