De Peiling: Pakje sigaretten naar tien euro en rookhokken ook buiten verboden

DEN HAAG - Er komen vergaande maatregelen om een volledig 'rookvrije generatie' te creëren. Dat meldt De Telegraaf, die een concept-akkoord van de regering met gezondheidsorganisaties heeft ingezien.

Tientje per pakje

Een pakje sigaretten wordt volgend jaar al flink duurder en zal over een paar jaar minstens tien euro kosten. Al vanaf volgend jaar worden de accijnzen substantieel verhoogd, zo valt te lezen in het plan.

Rookruimtes verboden

Ook wordt het verboden om bij bedrijven te roken. In eerste instantie mag in de zorg, bij de overheid en binnen de horeca niet meer gerookt worden. Ook niet in rookruimtes buiten of in rookhokken op het eigen terrein. Ook op schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen wordt de sigaret taboe.

e-sigaret ook verboden

Later moeten alle bedrijven rookvrij worden. Rookruimtes voor binnen en buiten worden verboden. Het rookverbod zal gelden voor alle tabaksproducten, de e-sigaret, de shisha-pen, de waterpijp, en kruidenmengsels en aanverwante producten.

rookvrije generatie

In 2040 wil de regering dat er een 'rookvrije generatie' opgroeit met kinderen die nog nooit zijn geconfronteerd met een sigaret, een e-sigaret, of andere rookwaar.

