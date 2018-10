Buurtbewoners geschrokken van gevonden mortierbom: "Ik vind het heel eng"

HOOFDDORP - Boos en geschrokken: dat zijn bewoners van de Irene Vorrinkstraat in Hoofddorp. In een garagebox aan hun straat werd gisteren 275 kilo aan vuurwerk aangetroffen, onder meer uit de zwaarste categorie.

Buurtbewoonster Wilma Kuipers woont in hetzelfde flatje als de vermeende eigenaar van het vuurwerk. "Ik vind het eng. Ik vind het heel eng. Het is toch een flatgebouw. Het vuurwerk kan wel denk ik een heel flatgebouw opblazen."

De bewoner van de woning waar de explosieven zijn gevonden stond bekend om zijn vuurwerk. Zo zette hij met oud en nieuw de halve straat af met linten en zette een groot bord neer met: 'niet parkeren in verband met vuurwerkshow', vertelt een buurtbewoner die niet bij naam genoemd wil worden uit angst voor een reactie. "Daar was hij dagen mee bezig. Hij had hele constructies van hout waar het vuurwerk in ging. Als dat afging dan trilde de grond helemaal."

De politie trof het vuurwerk in de nacht van dinsdag op woensdag aan in de garage, nadat er eerst een wietplantage was aangetroffen in het huis van de verdachte. De man is opgepakt.

"Hij moet weg"

Buurtbewoonster Wilma Kuipers kent hem. "Ik ken hem vrij goed. En ja, hij heeft altijd zijn problemen." Voor Wilma is het nu klaar. Ze gaat de woningbouwvereniging contacten. "Ik denk dat die man gewoon hier weg moet. Die hoort hier niet."