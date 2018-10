Chauffeur blundert en rijdt tegen te laag viaduct: "Hij is nog welkom op de vrijmibo!"

HILVERSUM - Een vrachtwagenchauffeur schatte de hoogte van een viaduct aan Lage Naarderweg in Hilversum een béétje verkeerd in en reed vanavond zijn dak kapot. De trucker van suikerbietenvervoerder Post en Haveman mankeert gelukkig niets. Zijn baas zegt tegen NH Nieuws: "Ik waardeer hem enorm en iedereen maakt fouten."

Leo Haveman is eigenaar van de vrachtwagen en net aangekomen op de 'plek des onheils'. "Het is nog een beetje een rommeltje, maar alles gaat goed met de chauffeur."

Inschattingsfoutje

Rond 8 uur reed een trucker van zijn bedrijf van een klant in Hilversum richting hun vestiging in Dronten. Hij schatte de hoogte van het viaduct bij de Johannes Geradtweg - 3,5 meter - verkeerd in en kwam vast te zitten. "Hij probeerde nog terug te rijden."

Op de toegetakelde vrachtwagen staat, naast Haveman's bedrijfslogo, héél groot de letters BioCore. Als we dat bedrijf bellen reageert een medewerker van het graanbedrijf: "Holy shit! Dat ziet er dramatisch uit!" Maar 'gelukkig' zijn de trucks niet meer in hun bezit. "Ons logo staat erop; het waren ooit onze koelwagens, maar hebben ze een tijd geleden doorverkocht." Onder meer aan Haveman.



10.000 euro

Een veegwagen hielp met het opruimen van de brokstukken en schoonmaken van de straat. Haveman schat de schade in op zo'n 10.000 euro. "Kijk, ik ben het liever niet kwijt natuurlijk, maar het is geen ramp. Als je werkt, worden er fouten gemaakt. Ik waardeer deze bestuurder enorm en ik zal hem dus niet ontslaan hoor. Hij is gewoon nog welkom bij de vrijdagmiddagborrel!"