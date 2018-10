Ajax-vrouwen niet opgewassen tegen Olympique Lyon

AMSTERDAM - De Ajax-vrouwen hebben woensdagavond niet kunnen stunten tegen Olympique Lyon. In de achtste finale van de Champions League bleken de Franse vrouwen een paar maten te groot voor de Ajacieden: 0-4.

Van tevoren was het al duidelijk dat de Noord-Hollandse ploeg een zware dobber tegemoet kon zien. Olympique Lyon won de laatste drie edities van het Europese toernooi en is ook voor deze editie weer de grote favoriet. Dat was ook te zien in het spelbeeld op de drukbezochte Toekomst.

Ajax graafde zich in en de vrouwen van Lyon waren constant op de helft van de tegenstander aan het voetballen. Na tien minuten leidde dat tot het eerste doelpunt. De Nederlandse Shanice van de Sanden snoepte de bal af van haar collega-international Kika van Es en leverde de bal in bij Amel Majri. Zij schoot knap raak in de verre hoek voor de 0-1.

Snelle 0-2

Binnen een half uur was het ook al 0-2. De Franse vrouwen kregen een vrije trap op de rand van de zestien meter, die werd benut door Selma Bacha. De Franse verdedigster schoot de bal weliswaar recht in de muur, maar deze sprong uit elkaar waardoor Ajax-keepster Lize Kop de bal opnieuw uit het net moest vissen. Vervolgens vergrootte Eugénie Le Sommer de marge nog voor rust bijna tot drie doelpunten, maar eerst stond de lat haar poging in de weg en even later stuitte ze op Kop.

Ook na rust bleef Lyon aandringen en gingen zij nadrukkelijk op zoek naar de derde treffer. Eerst was Kop opnieuw belangrijk na een poging van Le Sommer, maar binnen het uur was het alsnog raak. Uit een vrije trap knikte Noors international Ada Hegerberg binnen.

Christiansen

Lang leek de wedstrijd af te stevenen op een 0-3 nederlaag voor de Amsterdamse ploeg, maar kort voor tijd wist Isobel Christiansen nog de 0-4 op het scorebord te zetten. Hierdoor staat de ploeg van Benno Nihom over twee weken tijdens de return in Lyon voor de haast onmogelijke taak om de opgelopen schade van vier goals achterstand te herstellen.

Opstelling Ajax-vrouwen: Kop; Van der Most, Akkerman, Van Es, Røddik, Verhoeve; L. Bakker (Munsterman/73), Van der Linden, Salmi; Jansen, Lewerissa (E. Bakker/73).